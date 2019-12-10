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أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالسعودية

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالسعودية
أمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، كلف رئيس الوزراء، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، برئاسة وفد بلاده لاجتماع القمة الخليجية في السعودية.

وقالت الوكالة، في تغريدة له عبر (تويتر)، اليوم الثلاثاء: "بتكليف من أمير البلاد، يترأس رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية".

وتعقد قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وسط حديث عن احتمال حدوث انفراجات في الأزمة مع قطر، حيث كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مؤخراً عن مفاوضات بين بلاده والسعودية، فيما يتعلق بالأزمة.

وكان الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، قد وجه في الأسبوع الماضي، دعوة شخصية لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للمشاركة في القمة، إلا أن الأخير قرر الغياب، وأوفد رئيس وزرائه؛ لحضور قمة الرياض.

وشارك وفد قطري في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية في الرياض، وحضر اجتماعاً عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري للقمة الخليجية الـ 40. 

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