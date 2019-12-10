مقر جديد للسفارة الأمريكية بالقدس بقرار إسرائيلي

قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية: إن رئاسة بلدية القدس، التابعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، منحت الضوء الأخضر، لوزارة الخارجية الأميركية، لبناء سفارة الولايات المتحدة في مكان آخر بالقدس.



وكانت الولايات المتحدة، افتتحت في شهر أيار/ مايو 2018 سفارتها الجديدة في حي (أرنونا) بالقدس، وسط معارضة كبيرة من سكان الحي، الذين اعترضوا على تضررهم من تلك الخطوة بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة في المكان، الذي تم استئجاره من قبل لصالح القنصلية الأميركية، التي تقدم خدماتها من القدس للفلسطينيين، قبل أن تصبح سفارة رسمية، بعد نقلها من تل أبيب إلى المدينة المقدسة.



وأوضحت الصحيفة، أن اجتماعاً عُقد في مكتب رئيس بلدية القدس موشيه ليون، وحضره ممثلون عن الخارجية الأميركية، تم فيه الاتفاق على البدء في التخطيط لإنشاء مبنى خاص بالسفارة في منطقة حي (البقعة) أو ما يُعرف إسرائيلياً بحي (تلبيوت).



وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، استأجرت أراضٍ مجاورة لبعضها على أرض ما يعرف بمجمع أو معسكر "ألنبي" العسكري البريطاني السابق، بهدف إنشاء سفارة مستقبلية لها، وحين قررت نقل سفارتها للقدس العام الماضي، كانت خطوتها الأولى، وضعها في مكان القنصلية التابعة لها في حي (أرنونا)، وأصبحت خطوتها الحالية نقل السفارة للمكان المخصص لها.



وبينت أن اللقاء الذي عقد بحضور مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، تم خلاله التوافق على بدء أولى الخطوات لبناء المبنى الجديد للسفارة، حيث منح رئيس بلدية القدس الضوء الأخضر لهم للحصول على مخطط، وترخيص مبنى السفارة.



وقال ليون: "تلقت السفارة الأميركية ضوءًا أخضر من بلدية القدس، وفي غضون ستة أشهر، سنصل إلى مراحل متقدمة، وفي غضون بضع سنوات، سنتمكن من افتتاح المقر الدائم للسفارة الأميركية في العاصمة".





وكانت قناة 12 الإسرائيلية، كشفت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أن الولايات المتحدة، طلبت من بلدية القدس زيادة مساحة تلك الأرض من أجل أن تكون مقراً للسفارة، وكذلك بناء قرية دبلوماسية، حتى يستطيع الدبلوماسيون الأميركيون العيش فيها.

رام الله - دنيا الوطن