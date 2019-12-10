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شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب بوابة الجدار جنوب غرب جنين

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب بوابة الجدار جنوب غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الثلاثاء، شاب من بلدة عرابة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من بوابة جدار الفصل العنصري، بمحاذاة قرية ظهر العبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب المصاب، هو سيف إياد وجيه العارضة، وأصيب بعيار ناري بالقدم، وتم استجوابه من قبل جنود الاحتلال، قبل نقله إلى حاجز برطعة العسكري، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضافت المصادر، أنه تم تسليم الشاب العارضة إلى طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي نقلته إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان جنين الحكومي.

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