فتح باب التسجيل للالتحاق بالفصل الثاني لدرجة البكالوريوس للأسرى بالسجون

ثالثاً: شهادة الصليب الأحمر الأصلية، أو صورة مصدقة مرفق فيها قرار الحكم.



رابعاً: ثلاث صور شخصية.



خامساً: عند تسجيل نموذج الطلب ضرورة التأكد من اختيار التخصص، وفق اختيار الأسير، نظراً لصعوبة التغيير فيما بعد.



سادساً: الأخذ بعين الاعتبار، أن من شروط القبول أو الرفض، أن يكون الأسير محكوماً بما لايقل عن خمس سنوات، بحيث أنه مضى على اعتقاله ما لا يقل عن ثلاثة سنوات، وأن الفترة المتبقية له على الإفراج لا تقل عن سنة ونصف.



سابعاً: أن يكون الأسير في إحدى السجون التالية: (النقب- جلبوع- ريمون- عسقلان- نفحة- إيشل).



رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل، وتقديم الطلبات للتعليم الجامعي لدرجة البكالوريوس للأسرى داخل السجون؛ للالتحاق بالفصل الثاني من العام الدراسي 2019/2020 بجامعة القدس المفتوحة.وطالبت الهيئة، أهالي الأسرى، الذين لديهم الرغبة بالتسجيل، التوجه لإحدى مديريات هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جميع المحافظات الشمالية والجنوبية؛ لتعبئة الطلب، وتسليم المرفقات اللازمة، وهي كما يلي:أولاً: شهادة الميلاد الأصلية أو مصدقة من الداخلية، أما بالنسبة لأهلنا من سكان القدس، تسليم شهادة الميلاد المترجمة، والمصدقة من مديرية الصحة.ثانياً: شهادة الثانوية العامة الأصلية أو صوره مصدقة من وزارة التربية والتعليم.