دولي

تحذيرات إسرائيلية من ضم الأغوار لسيادة الاحتلال

تحذيرات إسرائيلية من ضم الأغوار لسيادة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
حذّر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، من تداعيات ضم غور الأردن على إسرائيل في المحافل القضائية الدولية.

وشدد مندلبليت، على أن إعلان الضم، قد يؤدي إلى فتح تحقيقات جنائية ضد رؤساء مجالس استيطانية، وضباط في جيش الاحتلال.

وخلصت المباحثات التي عقدت خلال الفترة الماضية في مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إلى أنه لا يوجد مانع قانوني (بموجب قوانين الاحتلال الإسرائيلي) قد يحول دون إعلان حكومة إسرائيلية دائمة، عن ضم غور الأردن، في الضفة الغربية المحتلة.

وحذّر الخبراء القانونيون في مكتب مندلبليت، من تداعيات إعلان الضم على مجرى التحقيقات التي تجريها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حول النشاطات الإسرائيلية في الضفة.

وأشارت المشاورات القانونية إلى أن إقدام الحكومة على إعلان ضم غور الأردن إلى سيادة الاحتلال، قد تقوّض الجهود التي يقودها نائب مستشار القانون الدولي، روعي شيندورف، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية؛ لتجنب المساعي الرامية لإدانة إسرائيل في الساحة القانونية الدولية.

وحذّر مكتب المستشار القضائي للحكومة، من أن الحكم الأوروبي بشأن وسم منتجات المستوطنات، سيكون مجرد البداية"، وأضافوا أن ذلك سيعرض الكيانات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، للتحقيقات الدولية، بما في ذلك رؤساء السلطات الاستيطانية، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وكرر نتنياهو، في الأشهر الأخيرة، تصريحات حول فرض "سيادة إسرائيل" على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأخذت هذه التصريحات منحى تصاعديًا بعد الإعلان الأميركي الداعم للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية؛ واعتبرت هذه التصريحات، ضمن سياق حملة نتنياهو الانتخابية، لكن قادة كتلة (أبيض أزرق) وفي مقدمتهم رئيسها بيني غانتس، أعلنوا عن تأييدهم لخطوة كهذه.

وصرّح نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر صحفي قبل يومين، بأنه "حان الوقت لضم الأغوار وتسوية أوضاع المستوطنات الأخرى في الضفة داخل الكتل الكبيرة وخارجها"، مضيفاً: "مثلما أردت اعترافاً أميركياً بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد اعترافاً أميركياً بسيادتنا على غور الأردن، حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن".

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