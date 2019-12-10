دفعة من أهالي أسرى غزة تتوجه لزيادة أبنائها بسجن (بئر السبع)



وقد غادر سبعة أشخاص، قطاع غزة لزيادة أبنائهم الأسرى، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنغادرت دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، قطاع غزة، لزيارة أبنائها الأسرى في سجن (بئر السبع).