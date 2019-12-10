دفعة من أهالي أسرى غزة تتوجه لزيادة أبنائها بسجن (بئر السبع)
رام الله - دنيا الوطن
غادرت دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، قطاع غزة، لزيارة أبنائها الأسرى في سجن (بئر السبع).
وقد غادر سبعة أشخاص، قطاع غزة لزيادة أبنائهم الأسرى، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.
غادرت دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، قطاع غزة، لزيارة أبنائها الأسرى في سجن (بئر السبع).
وقد غادر سبعة أشخاص، قطاع غزة لزيادة أبنائهم الأسرى، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.
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