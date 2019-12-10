شؤون فلسطينية

(واللا): لا مفر من عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة

(واللا): لا مفر من عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن مسؤول أمني كبير، قوله: "في الوضع الحالي، لن يكون هناك مفر من عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، لتعزيز الردع، واستعادة الهدوء".

وشهد قطاع غزة، قبل يومين، حالة من التوتر، بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مواقع عدة للمقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال حينها، أن القصف جاء رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات.

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