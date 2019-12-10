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اجتماع مصري إثيوبي سوداني بواشنطن في يناير حول سد النهضة

اجتماع مصري إثيوبي سوداني بواشنطن في يناير حول سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
قال بيان لوزارة الخزانة الأميركية: "إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 كانون الثاني/ يناير؛ لمحاولة التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة الإثيوبي".

جاء البيان، بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس؛ لحل الخلافات حول السد في ثاني اجتماع من نوعه منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر.

وعبر وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، خلال اجتماعهم في واشنطن، عن تقديرهم للدور المراقب للولايات المتحدة، والبنك الدولي في ملف سد النهضة. 

وأكد البيان المشترك للوزراء، أنهم لاحظوا التقدم المحرز بالاجتماعات الفنية، بين وزراء الموارد المائية في أديس أبابا والقاهرة.

وشدد البيان على أن إثيوبيا، ستنفذ القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل سد النهضة.

كما أشار بيان  وزراء الخارجية في البلدان الثلاثة، إلى أنهم يتطلعون إلى الاجتماع المقرر بواشنطن في كانون الثاني/ يناير المقبل، لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية القادمة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق النهائي.

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