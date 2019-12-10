دولي

ترامب في انتظار تهمتين أو ثلاث

ترامب في انتظار تهمتين أو ثلاث
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أميركية، بأنه من المتوقع أن يعلن الديمقراطيون، اليوم الثلاثاء، عن لائحتي اتهام ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت صحيفة (واشنطن بوست)، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على القضية: إن لائحتي الاتهام، ستركزان على سوء استخدام السلطة، وعرقلة الكونغرس.

وقالت شبكة (سي ان ان): "إن هناك اتهاماً ثالثاً حول عرقلة العدالة ما زال قيد المناقشة"، وحذّرت مصادر الشبكة من أن لوائح الاتهام لا تزال قيد الإعداد.

وجاءت هذه التقارير، بعد جلسة استماع في مجلس النواب، استمرت لساعات، الاثنين، حيث طرح الديمقراطيون قضيتهم من أجل مساءلة ترامب، واصفين الرئيس الأميركي بأنه "خطر حاضر وجلي" على الأمن القومي.

وبعد أربعة أشهر على شهادة أحد المبلّغين عن المخالفات التي أطلقت التحقيقات بحق ترامب، لسعيه إلى الاستعانة بدولة أجنبية ضد منافس سياسي محلي، أعلن الديمقراطيون، أن هناك أدلة وافرة على ارتكاب ترامب مخالفات مثل الرشوة، وإساءة استخدام السلطة وإعاقة العدالة.

لكن ترامب، يعتبر التحقيق الرامي إلى عزله من منصبه مجرد "عار" و"خدعة".

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