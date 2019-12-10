غضب في الجيش الاسرائيلي من تصريحات بينت الاستفزازية لغزة





ووفقا لموقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فقد أدلى وزير الجيش بينت في الآونة الأخيرة سلسلة تصريحات خطيرة تباهى فيها أن الجيش نجح بتغيير قواعد الاشتباك مع غزة، وتباهى أيضا باغتيال الإيرانيين في سوريا.





هذا وأوضحت مصادر رفيعة بالجيش الإسرائيلي أن وزير الجيش بينت أدلى بهذه التصريحات دون تنسيق مسبق مع المنظومة الأمنية، حيث إن هذه التصريحات قد تتسبب بأضرار أمنية جسيمة لإسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنأعرب مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية الإسرائيلية عن غضبهم واستيائهم الشديد إزاء تصريحات وزير الجيش نفتالي بينت الأخيرة بخصوص قطاع غزة.