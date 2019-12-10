قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً فلسطينياً بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق بالضفة الغربية، والتي طالت 11 مواطناً فلسطينياً.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن القوات الاسرائيلية ضبطت أسلحة وذخيرة.



جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمة والتفتيش والاعتقال.