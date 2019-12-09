سلطات الاحتلال تقرر منع محافظ القدس من عقد اجتماعات وندوات داخل المدينة

محافظ القدس

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، محافظ القدس عدنان غيث قراراً صادراً عن ما يسمى وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس، لمدة ستة شهور.



وشمل القرار منع غيث من جمع وتقديم مساعدات مالية للأفراد والمتضررين، وعدم عقد اجتماعات تنظيمية، وعدم القيام باجتماعات وندوات داخل القدس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته القرار واستدعاء للتحقيق في معتقل "المسكوبية".