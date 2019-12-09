الطقس: منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية يوم الخميس

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-10 16-11 14-9 بيت لحم 14-10 16-11 14-9 رام الله والبيرة 13-9 15-10 13-8 طولكرم 18-12 20-13 19-11 نابلس 16-11 18-12 16-10 قلقيلية 18-12 20-13 19-11 جنين 19-12 21-12 19-11 سلفيت 14-10 16-11 14-9 طوباس 19-12 21-12 19-11 روابي 16-11 18-12 16-10 الخليل 13-9 15-10 12-8 غزه 19-13 21-14 19-12 أريحا 23-14 25-14 23-13 خانيونس 19-13 21-14 19-12 الأغوار الشمالية 21-13 23-13 21-12 رفح 20-11 22-13 20-12

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما وبارداً نسبياً إلى بارد، وتسقط يإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار تدريجياً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً وبارداً وتميل الأجواء إلى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً وبارداً نسبياً إلى بارد حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على فترات على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة .2 - تدني مدى الرؤيا الأفقية.3- التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي