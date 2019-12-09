هولندا تقرر استئناف تمويلها لـ (أونروا) واشتية يرحب

إحدى مدارس أونروا-أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة الهولندية اليوم الإثنين، استئناف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن أوقفته على خلفية تحقيقات الفساد في المنظمة الدولية.



من جهته، رحّب رئيس الوزراء د. محمد اشتية بقرار الحكومة الهولندية استئناف التمويل لوكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن كانت علقت مساهمتها

السنوية على خلفية التحقيق الذي يجرى بشأن قضايا تتعلق بإدارة الوكالة.



وقال اشتية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن استئناف هذا الدعم سيساهم في تقليل آثار العجز الذي تركه وقف الدعم الأمريكي، ضمن مجموعة من الإجراءات العدائية التي اتخذتها إدارة ترامب تجاه الحقوق الفلسطينية".



وأشاد اشتية بحالة الإجماع الدولي على أهمية دعم (أونروا) والحفاظ عليها، الذي انعكس مؤخراً أيضا بتجديد الأمم المتحدة تفويض عمل (أونروا) بأغلبية ساحقة، في وجه المحاولات لإنهاء قضية اللاجئين.



يذكر أن هولندا تُقدّم تبرعات سنوية بقيمة 13 مليون دولار لدعم الموازنة البرامجية للوكالة، منذ العام 2019 وحتى 2021، وأضافت إلى مساهمتها لهذا العام 6 ملايين يورو.