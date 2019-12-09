شاهد: حاخام إسرائيلي كبير يزور مملكة البحرين





وأضافت: أنه التقى عاهل البحرين، الملك ‎حمد بن عيسى، فيما شارك في المؤتمر رجال دين من ‎الكويت و‎لبنان و‎مصر و‎الأردن.



ودعا عمار قادة الشرق الأوسط إلى الدفع نحو السلام مع إسرائيل، فيما قال لملك البحرين: إن بركة السلام من القدس ستؤدي إلى علاقات قوية مع إسرائيل، كما نقلت قناة (الميادين).



وتحدث الحاخام، خلال المؤتمر، لعدد من رجال الدين من قطر والكويت والأردن ولبنان ومصر عن الديانة اليهودية.











رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الحاخام الأكبر لإسرائيل سابقا، حاخام مدينة القدس شلومو عمار، قام بزيارة فريدة من نوعها للبحرين، وشارك في مؤتمر خاص لرجال دين، بدعوة من ملك البحرين.