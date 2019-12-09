شؤون فلسطينية

حلس يعدُ معلمي غزة بمساندة حقوقهم وأبرزها التقاعد المالي

حلس يعدُ معلمي غزة بمساندة حقوقهم وأبرزها التقاعد المالي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، أعضاء الأمانة العامة وأمناء سر الفروع للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين من المحافظات الجنوبية بحضور أعضاء الهيئة القيادية د. حيدر القدرة والمهندس عماد الأغا والأخت نجاح عليوة.

وأكد أعضاء الاتحاد وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وقوفهم خلف القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أبو مازن وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن اتحاد المعلمين هو أحد أهم أذرع منظمة التحرير الفلسطينية التي تولي اهتماماً منقطع النظير، بشريحة المعلمين الفلسطينيين لما للمعلم من دور بارز وهام في خدمة القضية الفلسطينية ولإسهامات المعلمين منذ بدء انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة ونضالهم بجانب الثوار من أجل رفعة وخدمة القضية الفلسطينية.

بدوره قال نائب الأمين العام لإتحاد المعلمين، محمد أبو جاسر أن اللقاء مع حلس كان إيجابياً وتناول العديد من  القضايا التي تُعنى
بشريحة المعلمين وقضاياهم ناقلا تحيات الأمين العام للاتحاد الأستاذ سائد ارزيقات للأخ أبو ماهر ولكافة معلمينا البواسل في ميدان المعركة التعليمية.

من جانبه رحب حلس بأعضاء الاتحاد وتمنى لهم التوفيق والسداد في مهامهم داعيا لمواصلة الاتحاد مسيرته الكفاحية والنضالية لمواجهة التحديات وبناء العقول التي حتماً بها ستتحرر الأوطان، مؤكدا على أهمية دور المعلم الفلسطيني في صقل العقل والوعي الجمعي الثوري لدى الطلاب الذي بدأ منذ الشرارة الأولى للثورة الفلسطينية.

ووعد حلس بالوقوف بجانب المعلمين ومساندة حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها التقاعد المالي والعلاوات والعمل جنباً إلى جنب لإنصاف هذه الشريحة المناضلة.

من جهته أثنى د.حيدر القدرة مفوض المكاتب الحركية في الهيئة القيادية على دور اتحاد المعلمين وصمودهم وإصرارهم على إكمال المسيرة التعليمية والتفاف المعلمين حولهم رغم ظروفهم الصعبة وما حل بهم من قرارات مجحفة طالت أغلبهم كالتقاعد المالي والمضايقات من قبل تعليم غزة إلا أنهم غلبوا المصالح العامة على القضايا الشخصية، وهذا يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار وضرورة منحهم حقوقهم.

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