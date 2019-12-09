أردوغان: لا يمكن لمصر واليونان وإسرائيل إطلاق خط غاز بدون موافقة تركيا

محطة تنقيب غاز

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن لمصر واليونان وإسرائيل وقبرص حسب الاتفاق البحري بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبي، مدّ خط لضخ الغاز، بدون موافقة تركيا.



جاء ذلك في كلمة له نقلها موقع (روسيا اليوم).



من جهة أخرى، قال أردوغان: إن طرد اليونان المبعوث الليبي فضيحة دولية، و"أثينا ستدفع ثمن أفعالها على الساحة الدولية"، وفق تعبيره.



وتابع: اتفاقيتنا مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً تحافظ على حقوق الدولتين، وأرسلنا نصها للأمم المتحدة، مشدداً على أن مذكرة التفاهم مع ليبيا أقوى رد، على محاولات الثنائي اليوناني القبرصي تطويق تركيا في شرق المتوسط.