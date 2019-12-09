نقابة الصحفيين تستنكر سرقه معرض الفنان محمد سباعنه بمحكمة الجنايات الدولية

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بشدة ما جرى مساء الأربعاء الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 2019 في قاعات المنتدى العالمي و محكمه الجنايات الدولية، من اعتداء وإخفاء لمعرض الكاريكاتير المقام تحت رعاية دولة فلسطين، لفنان الكاريكاتير الصحفي محمد سباعنه.



واعتبرت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما جرى، بأنه اعتداء سافر على حرية التعبير و حق شعبنا عن إعلاء صوته في المحافل الدولية، خاصة وأن الزميل سباعنه أحد أعضاء نقابة الصحفيين الفلسطينيين .



وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، على المطالبة بكشف ملابسات هذا الاعتداء، مطالبة المؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات بالأخص، بضمان حرية شعبنا، للتعبير عن قضاياه بكافة السبل المشروعة، والمكفولة ضمن القانون الدولي .



رام الله - دنيا الوطن