دولي

انطلاق قمة باريس حول أوكرانيا ولقاء أول بين بوتين وزيلينسكي

انطلاق قمة باريس حول أوكرانيا ولقاء أول بين بوتين وزيلينسكي
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الاولى الاثنين في إطار قمة باريس التي تعد فرصة غاية في الأهمية لوضع حد للنزاع المستمر منذ خمس سنوات في شرق أوكرانيا.

وجلس بوتين وزيلينسكي وجها لوجه على طاولة مستديرة إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لبدء الاجتماع بين الأطراف الأربعة في قصر الإليزيه بحسب "روسيا اليوم".

وصل المسؤولون الأربعة بعد سلسلة اجتماعات ثنائية وقد بدا عليهم الارتياح، وفق صحافي في فرانس برس. ويتوقع عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي والأوكراني خلال المساء.

وجلس وزراء الخارجية والمستشارون الدبلوماسيون خلف رؤساء دولهم أو حكوماتهم في صالة تطل على حدائق الإليزيه.

وتأمل فرنسا وألمانيا، الوسيطان في الأزمة الأوكرانية منذ اتفاقات مينسك عام 2015، إحياء هذا المسار بعد ثلاث سنوات من الشلل الذي أصاب المفاوضات.

ومنذ 2016، لم تنعقد لقاءات النورمندي، نسبة إلى المنطقة الفرنسية التي التقى فيها مسؤولو الدول الأربع للمرة في 2014.

واسفر النزاع بين كييف والانفصاليين القريبين من روسيا عن سقوط 13 ألف قتيل في الدونباس، المعقل الصناعي في شرق أوكرانيا، فضلا عن نزوح نحو مليون آخرين منذ 2014.

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