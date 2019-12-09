شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مُسنّاً مقدسيّاً

الاحتلال يعتقل مُسنّاً مقدسيّاً
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، المواطن المُسنّ محمود القولاغاصي (65 عاماً) من حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفاد روحي القولاغاصي، نجل المعتقل، بأن عناصر من قوات الاحتلال ومخابراته، داهمت منزل العائلة وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل والده، وتقتاده إلى مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ (القشلة) في باب الخليل.

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