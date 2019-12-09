حلس يَعد بمساندة حقوق المعلمين وفي مقدمتها التقاعد المالي والعلاوات

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رام الله - دنيا الوطن

وعد أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) بالوقوف بجانب المعلمين، ومساندة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها التقاعد المالي، والعلاوات، والعمل جنباً إلى جنب؛ لإنصاف هذه الشريحة المناضلة، وذلك خلال استقباله اليوم، أعضاء الأمانة العامة وأمناء سر الفروع للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين من المحافظات الجنوبية.



وقد رحب حلس، بأعضاء الاتحاد، وتمنى لهم التوفيق والسداد في مهامهم، داعياً لمواصلة الاتحاد مسيرته الكفاحية والنضالية، لمواجهة التحديات، وبناء العقول التي حتماً بها ستتحرر الأوطان، مؤكداً على أهمية دور المعلم الفلسطيني في صقل العقل والوعي الجمعي الثوري لدى الطلاب، الذي بدأ منذ الشرارة الأولى للثورة الفلسطينية.



وأكد أعضاء الاتحاد، وقوفهم خلف القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، مشددين على أن اتحاد المعلمين، هو أحد أهم أذرع منظمة التحرير الفلسطينية، التي تولي اهتماماً منقطع النظير بشريحة المعلمين الفلسطينيين، لما للمعلم من دور بارز ومهم في خدمة القضية الفلسطينية، ولإسهامات المعلمين منذ بدء انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، ونضالهم بجانب الثوار من أجل رفعة وخدمة القضية الفلسطينية.



بدوره، أكد نائب الأمين العام لاتحاد المعلمين، الأستاذ محمد أبو جاسر، أن اللقاء مع أبو ماهر، كان إيجابياً، وتناول العديد من القضايا، التي تعنى بشريحة المعلمين وقضاياهم، ناقلاً تحيات الأمين العام للاتحاد، الأستاذ سائد ارزيقات، لأبو ماهر، ولكافة معلمينا البواسل في ميدان المعركة التعليمية.



وأثنى الدكتور حيدر القدرة، مفوض المكاتب الحركية في الهيئة القيادية، على حديث الحضور، مثمناً دور اتحاد المعلمين وصمودهم، وإصرارهم على إكمال المسيرة التعليمية والتفاف المعلمين حولهم، رغم ظروفهم الصعبة، وما حل بهم من قرارات مجحفة، طالت أغلبهم كالتقاعد المالي والمضايقات من قبل تعليم غزة، إلا أنهم غلبوا المصالح العامة على القضايا الشخصية، وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وضرورة منحهم حقوقهم.



وكان حلس، استقبل اليوم أعضاء الأمانة العامة، وأمناء سر الفروع، للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين من المحافظات الجنوبية، بحضور الهيئة القيادية لفتح، كل من حيدر القدرة، وعماد الأغا، ونجاح عليوة.