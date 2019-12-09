عساف يُسلّم الاتحاد الدولي للصحفيين ملفاً باعتداءات وجرائم الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

سلّم المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، اليوم الاثنين، الاتحاد الدولي للصحفيين، ملفاً باعتداءات وجرائم الاحتلال ضد مؤسسات الإعلام الرسمي الفلسطيني والصحفيين العاملين فيها.



جاء ذلك، خلال لقاء عساف مع عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، جيم بو ملحة في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله، بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر.



واستعرض عساف ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون بشكل عام، والصحفيون في الإعلام الرسمي خاصة، من انتهاكات خطيرة يرتكبها الاحتلال متعمداً، بهدف طمس جرائمه التي تنقلها أدواتهم الإعلامية.