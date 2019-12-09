السجن ثماني سنوات لأردني خطط لهجوم ضد سفارة إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، حكماً بالسجن ثماني سنوات، بحق أردني خطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في عمان، وموظفيها عام 2018.



وحكمت المحكمة على المدان خالد أبوريا (33 عاماً) بالسجن ثماني سنوات، بعد إدانته بتهمة "التهديد بالقيام بأعمال إرهابية"، على ما أفادت مراسلة (فرنس برس) من قاعة المحكمة.



ووفقاً للائحة الاتهام، "إثر الأحداث الدائرة في غزة، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وخلال شهر حزيران/ يونيو 2018 تولدت لدى المتهم فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان".



وأعد المدان خطة لتنفيذ العملية باستخدام سلاح ناري (…) لإطلاق عيارات نارية ضد السفارة والعاملين، فيها لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين.



وبحسب اللائحة قام المدان، باستفتاء شيوخ حول جواز تنفيذه الاعتداء، وألقي القبض عليه في تموز/ يوليو 2018.



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017 اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وفي أيار/مايو 2018 افتتحت واشنطن سفارتها لدى إسرائيل في القدس رسمياً في خطوة أثارت جدلاً عالمياً.