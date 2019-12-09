شؤون فلسطينية

اشتية: هناك ضرورة لوجود رعاية متعددة الأطراف لعملية السلام

اشتية: هناك ضرورة لوجود رعاية متعددة الأطراف لعملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، محمد اشتية: "إن هناك ضرورة لوجود رعاية متعددة الأطراف لعملية السلام، بعد أن فقدت الولايات المتحدة دورها كوسيط نزيه للعملية السلمية، ويجب أن يكون هناك مرجعية، وفق القوانين والشرعية الدولية الدولية، ضمن إطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية".

جاء ذلك، خلال استقباله في مكتبه برام الله، وفداً أستراليا، ضم برلمانيين وأعضاء من مجلس الشيوخ، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية، ومستجدات الأوضاع.

وأضاف اشتية: "الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله من أجل نيل حقوقه الأساسية، المتمثلة بإقامة الدولة المستقلة، وحق تقرير المصير، وعودة اللاجئين، والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية".

وتابع: "على دول العالم، التي تؤمن بحل الدولتين، أن تسارع وتعترف بالدولة الفلسطينية، لأن إسرائيل بتأييد من الولايات المتحدة، تعمل على القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، لا سيما من خلال مصادرة الأراضي وضمها، لإبقاء الفلسطينيين يعيشون في جزر معزولة بالضفة الغربية، بالاضافة إلى استمرار الحصار على قطاع غزة".

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