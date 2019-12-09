دولي

الرئيس السابق: حكومة بوليفيا استدعت الجيش الإسرائيلي لحمايتها ومحاربة اليسار

الرئيس السابق: حكومة بوليفيا استدعت الجيش الإسرائيلي لحمايتها ومحاربة اليسار
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، أن "حكومة بلاده المؤقتة طلبت دعما من إسرائيل لمحاربة اليسار في بلاده"، مشيرا إلى أن بوليفيا لا تحتاج إلى تدخل عسكري أجنبي لحل مشاكلها.

وكتب موراليس على "تويتر"، أن "الحكومة الحالية تطلب من حكومة إسرائيل الصهيونية المساعدة في محاربة اليسار... الانقلابين هم من يميلون للعنف، ولا يحترمون الحرية والكرامة والهوية عبر سياسات تدخل عسكري أجنبي تفرقنا كأخوة".

وأضاف، أن "بوليفيا لا تحتاج إلى قوات عسكرية خارجية لإصلاح خلافاتها الأيديولوجية والبرامجية، فنحن ننتمي إلى ثقافة الحوار والسلام".

وأعلنت الحكومة المؤقتة في بوليفيا، في نوفمبر الماضي أنها تعتزم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال وتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، بعد خلافات مع البلدين خلال ولاية إيفو موراليس.

واستقال موراليس من منصبه رئيسا لبوليفيا في الـ10 من نوفمبر وانتقل إلى المكسيك لاجئا بعدها بيومين، معلنا وقوع انقلاب مدعوم من المولايات المتحدة ضده.

وتشهد بوليفيا أزمة منذ الانتخابات الرئاسية التي فاز خلالها إيفو موراليس بولاية رابعة على التوالي، بعدما خرجت احتجاجات تندد بوجود تزوير في العملية الانتخابية.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي سيجدد العقوبات على روسيا

الاتحاد الأوروبي سيجدد العقوبات على روسيا

نتنياهو: هناك خيار واحد لمنع الانتخابات خلال الـ 48 ساعة المتبقية

نتنياهو: هناك خيار واحد لمنع الانتخابات خلال الـ 48 ساعة المتبقية

إيران تتوعد إسرائيل برد &#34;حازم وقوي&#34;

إيران تتوعد إسرائيل برد "حازم وقوي"

لابيد يتنازل عن التناوب مع غانتس برئاسة الحكومة الإسرائيلية

لابيد يتنازل عن التناوب مع غانتس برئاسة الحكومة الإسرائيلية

تبادل الاتهامات بين &#34;الليكود&#34; و&#34;أزرق أبيض&#34; بشأن المفاوضات وتحديد موعد إجراء الانتخابات

تبادل الاتهامات بين "الليكود" و"أزرق أبيض" بشأن المفاوضات وتحديد موعد إجراء الانتخابات

(هآرتس): الجيش الإسرائيلي مُستاء من تصريحات بينيت وخلافات داخل المؤسسة الأمنية

(هآرتس): الجيش الإسرائيلي مُستاء من تصريحات بينيت وخلافات داخل المؤسسة الأمنية

شاهد: انقلاب دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية

شاهد: انقلاب دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية

رئيس غواتيمالا: سفارتنا ستبقى بالقدس وسنُعلن حزب الله &#34;تنظيماً إرهابياً&#34;

رئيس غواتيمالا: سفارتنا ستبقى بالقدس وسنُعلن حزب الله "تنظيماً إرهابياً"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

عساف يُسلّم الاتحاد الدولي للصحفيين ملفاً باعتداءات وجرائم الاحتلال

عساف يُسلّم الاتحاد الدولي للصحفيين ملفاً باعتداءات وجرائم الاحتلال

فلسطين وتركيا تبحثان مجالات الاستثمار المشتركة

فلسطين وتركيا تبحثان مجالات الاستثمار المشتركة

مجدلاني يدعو لدعم التنمية في فلسطين وتقديم برامج ومشاريع لدعم القدس

مجدلاني يدعو لدعم التنمية في فلسطين وتقديم برامج ومشاريع لدعم القدس

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة بقدرة 4 ميغا واط لشركة نور أريحا

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة بقدرة 4 ميغا واط لشركة نور أريحا

النائب العام يلتقي مجلس شؤون العشائر للمحافظات الشمالية

النائب العام يلتقي مجلس شؤون العشائر للمحافظات الشمالية

فلسطين تشارك في أعمال الاجتماع الأول للجنة الملكية الفكرية

فلسطين تشارك في أعمال الاجتماع الأول للجنة الملكية الفكرية

الجامعة العربية تؤكد دور الشباب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه

الجامعة العربية تؤكد دور الشباب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه

رئيس ديوان الموظفين: العديد من الوظائف ستختفي بعد 20 عاماً

رئيس ديوان الموظفين: العديد من الوظائف ستختفي بعد 20 عاماً

منوعات

ابن أصالة يحتضن ابنة عامر منيب ويثير التساؤلات عن علاقتهما

ابن أصالة يحتضن ابنة عامر منيب ويثير التساؤلات عن علاقتهما

بعد السرطان.. شريف مدكور يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض جديد

بعد السرطان.. شريف مدكور يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض جديد

وفاة أحد نجوم مسلسل &#34;فريندز&#34;

وفاة أحد نجوم مسلسل "فريندز"

زوجة عمرو دياب مع سلمى حايك

زوجة عمرو دياب مع سلمى حايك

أحمد حلمي ينشر قصة معجب فقد وزنه بسبب &#34;إكس لارج&#34;: &#34;الله يرحمك يا أشرف&#34;

أحمد حلمي ينشر قصة معجب فقد وزنه بسبب "إكس لارج": "الله يرحمك يا أشرف"

شاهد: وصلة رقص شعبي لمايا دياب وسعد الصغير في بوليفارد

شاهد: وصلة رقص شعبي لمايا دياب وسعد الصغير في بوليفارد

شيرين عبدالوهاب تحتوي غضب صابر الرباعي بقُبلة وحضن في الرياض

شيرين عبدالوهاب تحتوي غضب صابر الرباعي بقُبلة وحضن في الرياض

على وقع الاحتجاجات العراقية.. كاظم الساهر يصدر نسخة جديدة من أغنية &#34;سلام عليك&#34;

على وقع الاحتجاجات العراقية.. كاظم الساهر يصدر نسخة جديدة من أغنية "سلام عليك"

وفاة الفنان محمد عبده هاشتاق يتصدر تويتر.. وصور تكشف الحقيقة

وفاة الفنان محمد عبده هاشتاق يتصدر تويتر.. وصور تكشف الحقيقة

فجر السعيد تهاجم أصالة بسبب البحرين: هذا عيب

فجر السعيد تهاجم أصالة بسبب البحرين: هذا عيب

عربي

الأمن يفرق بالقوة تظاهرة طلابية معارضة للانتخابات الجزائرية

الأمن يفرق بالقوة تظاهرة طلابية معارضة للانتخابات الجزائرية

أردوغان: العنف الإسرائيلي يحظى بتشجيع الغرب وبعض الدول العربية

أردوغان: العنف الإسرائيلي يحظى بتشجيع الغرب وبعض الدول العربية

الحوثيون يهددون بضرب أهداف إسرائيلية بـ &#34;دقة عالية&#34;

الحوثيون يهددون بضرب أهداف إسرائيلية بـ "دقة عالية"

تفاصيل اتصال هاتفي بين بن سلمان وترامب

تفاصيل اتصال هاتفي بين بن سلمان وترامب