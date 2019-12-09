شؤون فلسطينية

فلسطين وتركيا تبحثان مجالات الاستثمار المشتركة

فلسطين وتركيا تبحثان مجالات الاستثمار المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية آردا إيرموت، اليوم الاثنين، التعاون وتشجيع إقامة استثمارات تركية في فلسطين خاصة في مدينة جنين الصناعية.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر الاستثمار رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة اسطنبول التركية، الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين بالإضافة إلى البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني.

وأكد الطرفان أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إلى تركيا، وتشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على إقامة شراكات استثمارية

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