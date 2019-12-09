نتنياهو: هناك خيار واحد لمنع الانتخابات خلال الـ 48 ساعة المتبقية

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رام الله - دنيا الوطن

وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، دعوة لأفيغدور ليبرمان، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، للذهاب لمفاوضات سريعة لتشكيل "حكومة وطنية" خلال الساعات المتبقية قبل حل (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات ثالثة.



وقال نتنياهو عبر (تويتر): "يوجد خيار واحد فقط لمنع الانتخابات غير الضرورية"، داعياً ليبرمان "للدخول في مفاوضات سريعة خلال الـ 48 ساعة المتبقية؛ لتشكيل حكومة وطنية قوية لإسرائيل".



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إنه تم الاتفاق بين الأحزاب على أنه في حالة حل (الكنيست)، فسوف تُجرى الانتخابات في الثاني من آذار/ مارس 2020.