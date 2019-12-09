سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة بقدرة 4 ميغا واط لشركة نور أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

منحت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الاثنين، رخصة مؤقتة لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية لشركة نور أريحا بقدرة 4 ميغا واط في منطقة رمون بمحافظة رام الله .



وقال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم: إن منح هذه الرخص هو التزام بالاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة التي من شأنها أن تقلل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتحقق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة وتنوع مصادر الطاقة حسب ما جاء في أجندة السياسات الوطنية، داعيا إلى مزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة.



بدورها، أوضحت الشركة المطورة للمشروع أنها ستقوم بتنفيذ المشروع مباشرة بعد الإنتهاء من الدراسات اللازمة، بحيث يتم توزيع الطاقة المنتجة بعد تشغيل المحطة إلى شبكة شركة كهرباء محافظة القدس .