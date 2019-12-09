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بغداد تستدعي أربعة سفراء بعد إدانة دولهم للأحداث الدامية

بغداد تستدعي أربعة سفراء بعد إدانة دولهم للأحداث الدامية
رام الله - دنيا الوطن
استدعت وزارة الخارجية العراقية الاثنين سفراء فرنسا وبريطانيا والمانيا وكندا احتجاجا على "التدخل المرفوض" في الشؤون الداخلية إثر إصدارها بيانا أدان أحداث ليلة الجمعة الدامية في بغداد.

وتعرض محتجون ليلة الجمعة إلى هجوم من مسلحين مجهولين أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 بجروح، بحسب ما أكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس.

وتواصلت الإثنين الاحتجاجات في العاصمة وغالبية مدن جنوب البلاد، للمطالبة بـ”إسقاط النظام” ورفض الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة البلاد.

ويواصل آلاف المحتجين التواجد في ساحة التحرير الرمزية، التي تمثل قلب الاحتجاجات وسط بغداد، وحيث تنتشر خيم لإيواء متظاهرين شباب.

وتعرض مرآب يسيطر عليها محتجون منذ أسابيع عند جسر السنك القريب من ساحة التحرير، مساء الجمعة إلى هجوم مسلح أسفر عن مقتل عشرين متظاهراً على الاقل وأربعة من عناصر الشرطة، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.

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