الجامعة العربية تؤكد دور الشباب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت جامعة الدول العربية، التحية لشباب فلسطين الصامد أمام الاحتلال وغطرسته، والمعتز بوطنه وانتمائه وهويته، والمدافع عن أرضه وتاريخه وثقافته وتراثه.



وأكدت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح لها اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يصادف هذا العام الذكرى (71) لاعتماد الجمعية العام للأمم المتحدة لوثيقة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخي، أهمية بناء قدرات الشباب، وإشراكهم في الحياة العامة، وتعزيز إسهاماتهم الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ودعت إلى رفع وعي الشباب بماهية حقوق الإنسان، وتعظيم الاستفادة من أفكارهم ومرئياتهم في إطار جهد تثقيفي وتوعوي وتنموي لا يستثني أحدا.



وقالت أبو غزالة: إن دور الشباب يأتي كمدافع عن حقوق الإنسان وكمصدر إلهام لمستقبل أفضل، في مقدمة اهتمامات فعاليات يوم حقوق الإنسان العالمي لهذا العام.