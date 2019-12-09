الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم غرفة لعائلته في جبل المكبر

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رام الله - دنيا الوطن

أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الاثنين، مواطنا مقدسيا من بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس، على هدم غرفة خشبية تأوي عائلته.



وأفادت مصادر محلية، بأن بلدية الاحتلال أجبرت المقدسي علي جعابيص على هدم منزل له عبارة عن غرفة خشبية تقدر مساحتها بـ 70 مترا مربعا، بحجة عدم وجود تراخيص.



وكانت بلدية الاحتلال قد داهمت المنزل قبل يومين وأمهلت جعابيص 3 أيام لتنفيذ الهدم وإلا سيقوم بدفع أجرة الهدم لطواقمها.