إيران تتوعد إسرائيل برد "حازم وقوي"

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان صحفي مقتضب: إن بلاده سترد بـ "حزم وقوة" على أي هجوم إسرائيلي محتمل.



جاء ذلك، عبر القناة الخاصة بموسوي على تطبيق (تلغرام)، وذلك تعليقاً على تصاعد التهديدات الإسرائيلية على إيران، والتي صدرت خصوصاً عن وزي الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مؤخراً، رغم "نفيها" من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي.



واعتبر موسوي في بيانه، أن "تهديدات إسرائيل دليل على الضعف والعجز، وتهدف إلى التستر على الأزمات والمشاكل الداخلية التي يعاني منها قادة الاحتلال"، مضيفاً: "طبيعة الاحتلال الإسرائيلي وماهيّته خلال سبعين عاماً من الاحتلال انبنت على التهديد والاعتداء".



وشدد على أن بلاده "لن تتأخر للحظة في الدفاع عن وجودها وأمنها"، مهدداً بأنها "ستردّ بقوة صارمة تبعث على الندم على أي اعتداء أو تصرف أحمق".