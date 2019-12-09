لابيد يتنازل عن التناوب مع غانتس برئاسة الحكومة الإسرائيلية

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن أحد زعماء حزب أزرق أبيض يائير لابيد والذي يعتبر الشخصية الثانية في الحزب، قرر التنازل عن التناوب على رئاسة الحكومة مع رئيس الحزب بيني غانتس، حال جرت انتخابات ثالثة للكنيست الإسرائيلي.



وقال لابيد، وفق الصحيفة: "إذا كان هناك انتخابات ثالثة، قررت التنازل عن التناوب مع غانتس، سنذهب جميعاً كتلة واحدة، متحدون خلف غانتس مرشحنا لمنصب رئيس الوزراء".



وتوافقت الأحزاب الإسرائيلية على الموعد الخاص بإجراء انتخابات الكنيست الثالثة، بعد اقتراب فشل مشاورات التوصل لتشكيل حكومة.



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه تم الاتفاق بين الأحزاب على أنه في حالة حل "الكنيست"، فسوف تجرى الانتخابات في الثاني من آذار/مارس 2020.



رام الله - دنيا الوطن