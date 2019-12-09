الإعلامية هاجر حرب تحصد جائزة أفضل تحقيق استقصائي لعام 2019

















خاص دنيا الوطنحصدت الإعلامية هاجر حرب جائزة أفضل تحقيق استقصائي لعام 2019، وذلك عن تحقيق "مساكن الغلابة سبوبة" الذي بث نهاية العام الماضي عبر فضائية النجاح.وتم الإعلان عن فوز هاجر اليوم الاثنين، ضمن الحفل السنوي الذي ينظمه الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة أمان والذي يتزامن مع اليوم العالمي للنزاهة.واستلم والد هاجر الجائزة نيابةً عنها نظراً لتواجدها خارج فلسطين.وحول فوزها قالت هاجر في تصريح لـ"دنيا الوطن": "سعيدة جداً بالجائزة، كما أنني سعيدة بأن الصحافة الاستقصائية بدأت تخطو خطوات جادة في الأراضي الفلسطينية، باتجاه ترسيخ مبادئ وقيم النزاهة والشفافية والمسائلة".وأضافت هاجر: "من مهم أن يُمنح الصحفيين بفلسطين هامش أكبر من الحريات لإنجاز المزيد من التحقيقات الاستقصائية التي تُساهم في الكشف عن قضايا الفساد بمختلف أشكاله ومختلف أدواته".وطالبت هاجر بسن المزيد من القوانين التي تمنح الصحفيين الحرية في الكشف عن قضايا الفساد، وحماية المُبلغين عن الفساد، كقانون حق الحصول على المعلومات، والعديد من القوانين، وختمت: "الأهم أن يكون هناك حماية للصحفيين من الملاحقة الأمنية".