سفارة دولة فلسطين تشارك في البازار الخيري السنوي في بيلاروس

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رام الله - دنيا الوطن

شاركت سفارة دولة فلسطين في جمهورية بيلاروس في فعالية البازار الخيري السنوي الذي يقام بإشراف النادي الدبلوماسي لزوجات السفراء والدبلوماسيين ، وقد شارك في الفعالية الخيرية لهذا العام السفارات والقنصليات الفخرية إضافة الى الشركات الأجنبية .



في هذا البازار الخيري عرضت التحف الفنية والهدايا التذكارية والأعمال اليدوية للبيع وتسنى للمواطن البيلاروسي تذوق أصناف المأكولات الشعبية المختلفة لهذه الدول ، وذهب ريع مبيعات البازار الخيري للأيتام وذوي الأحتياجات الخاصة ومرضى السرطان .



وتميز جناح سفارة دولة فلسطين بالمعروضات والمنتوجات الفلسطينية اليدوية ذات الجودة العالية والتي لقت إهتماما واسعا من الزوار وخاصة الصابون النابلسي ، وكذلك منتوجات السيراميك الفلسطيني المميز بألوانه الزاهية والجميلة ، أضافة الى المطرزات اليدوية الفلسطينية والمأكولات الشعبية الفلسطينية وبذلك تميز الجناح الفلسطيني بجماله وتنوع المعروضات والذي لم يضاهيه جناح آخر في هذه الفعالية .

وقد حظي جناح فلسطين باهتمام من قبل زوار البازار الخيري ووسائل الإعلام التي زارت البازار وعدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي حيث أبدى الضيوف إعجابهم بالمنتوجات الفلسطينية المعروضة، وإقبالهم على تذوق وشراء المأكولات الفلسطينية .



وقدمت الشركات الفلسطينية العاملة على الاراضي البيلاروسية التبرعات والعطايا من خلال سفارة دولة فلسطين للأيتام ورياض الأطفال والهدايا الرمزية والمعبرة عن تراث وثقافة الشعب الفلسطيني.



وتخلل البازار الخيري عروضاً فنية مثلت كافة المشاركين في البازار الخيري، ومن الجدير ذكره بأن فلسطين تمثلت بفرقة " شفران " ، والتي قدمت عروضاً فنية من التراث الشعبي الفلسطيني .