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أردوغان: العنف الإسرائيلي يحظى بتشجيع الغرب وبعض الدول العربية

أردوغان: العنف الإسرائيلي يحظى بتشجيع الغرب وبعض الدول العربية
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن "العنف الاسرائيلي، يحظى بتشجيع الغرب، وبعض الدول العربية"، مشيراً إلى أن الوضع في القدس وفلسطين، يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة اسطنبول، وفق وكالة (الأناضول) التركية.

وأشار أردوغان إلى أن العالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته، مضيفاً: "العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيراً يوازي حجم قدراته وإمكاناته". 

وتابع أردوغان: "نشعر في كثير من الأحيان، بأننا نقف لوحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضد فلسطين والقدس"، مشيراً إلى أن الإمبريالية العالمية، تواصل سياسية "فرق تسد" بحق الدول الإسلامية، وأن الإسلام دين سلام، وليس دين إرهاب كما يصوره البعض.

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