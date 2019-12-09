شؤون فلسطينية

جامعة بيرزيت تَحصل على اعتماد برنامج ماجستير "تمريض الأورام"

جامعة بيرزيت تَحصل على اعتماد برنامج ماجستير "تمريض الأورام"
رام الله - دنيا الوطن
حصلت كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية في جامعة بيرزيت، على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي؛ لبرنامج ماجستير تمريض الأورام، وهو الأول من نوعه في فلسطين من حيث هيكلية البرنامج والمساقات، والثاني على مستوى الوطن العربي.

ويأتي البرنامج استجابة لحاجة القطاع الصحي، لتمريض سريري متخصص في هذا المجال، وموائماً للخطة الاستراتيجية الوطنية، ومنسجماً مع رؤية ورسالة جامعة بيرزيت، التي تسعى للمساهمة في خدمة المجتمع الفلسطيني.

ويعد مرض السرطان، أحد الأمراض (غير السارية) الذي تعاني منه فلسطين، وحسب إحصائيات وزارة الصحة، يصيب مرض السرطان في فلسطين ما معدله 118 لكل 100,000 من السكان، وهو المسبب الثاني للوفاة بين الفلسطينيين، وبلغت نسبته 15.4% من الوفيات المسجلة لعام 2018.

ويمثل برنامج ماجستير الأورام، نقلة نوعية في تخصص التمريض في فلسطين، الذي كان ولا يزال منذ سنوات طويلة مقتصراً على التخصصات التقليدية.

ويتميز البرنامج الجديد، بدمجه لحقول معرفية، ومفاهيمية عديدة، تشتمل العلوم الأساسية التمريضية، والمتخصصة بأنواع السرطان، وطرق التشخيص والعلاج، والرعاية التلطيفية، وإدارتها، والوقاية والانخراط في الأبحاث والتدريب السريري
 المتزامن.

ويهدف البرنامج لتلبية حاجات المجتمع الفلسطيني، ورفد قطاع الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، التي تقدم خدمات وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو رعاية تلطيفية لمرضى السرطان، بكادر تمريضي متخصص كفؤ علمياً وعملياً، قادر على تقديم رعاية سريرية نوعية مبنية على الأدلة العلمية والتطورات في مجال تمريض الأورام، كما يسعى البرنامج إلى تنمية طرق التفكير النقدي، والبحث، وسد الفجوة المعرفية لدى خريجي التمريض في هذا المجال.

ويستهدف البرنامج الخريجين من برامج التمريض والعاملين الممارسين لمهنة التمريض في مختلف المؤسسات المهنية والصحية، وسيكون متاحاً لتسجيل الطلبة في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الحالي 2019/2020، على أن يبدأ التدريس في الفصل الأول للعام الأكاديمي 2020/2021.

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