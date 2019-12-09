فريق إيطالي لجراحة قلب الأطفال يصل غزة

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رام الله - دنيا الوطن

وصل إلى قطاع غزة، أمس الأحد، فريق طبي إيطالي لجراحة قلب الأطفال.



وجاء الفريق الطبي الإيطالي، المكون من 14، متطوعاً لإجراء عدة عمليات.



ويقود د. ستيفانو لويزي، الفريق المتطوع منذ فترة طويلة مع (جمعية إغاثة أطفال فلسطين)، ويعمل لبدء أسبوع من عمليات جراحة القلب المفتوح، المنقذة لحياة الأطفال، المصابين بأمراض قلبية.