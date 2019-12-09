حمد: 3% من النساء فقط حصلن على حقهن الشرعي والقانوني في الميراث

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، اليوم الاثنين، إن 3% من النساء الفلسطينيات فقط، حصلن على حقهن الشرعي والقانوني في الميراث، نتيجة عدة تحديات ترتبط بالنسيج الاجتماعي في فلسطين.



وأضافت الوزيرة حمد في كلمتها في ورشة عمل، نظمتها وزارة المرأة للبحث بآليات تمكين النساء من الحصول على حقهن بالميراث، في مدينة رام الله، أن حق المرأة في الميراث مكفول بالقانون والشرع، إلا أن الثقافة السائدة، تحول دون حصولها على هذا الحق.



وبينت، أن المرأة تعيش تحديين في ظل مطالبتها بالحصول على الميراث، أولهما اللجوء إلى المحاكم؛ لتحصيل حقها الشرعي، والثاني العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.



وأوضحت، أن وزارة المرأة، اتخذت عدة إجراءات لمساعدة النساء في الحصول على هذه الحقوق، وأهمها المساعدة القانونية.



وأشارت إلى أن قضية حصول المرأة على ميراثها مشكلة جدية، تتطلب حلاً من قبل كل الشركاء، لاسيما النساء أنفسهن، داعية إلى توعية النساء بهذه الحقوق، وتشجيعهن على تحصيلها.