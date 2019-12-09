شؤون فلسطينية

الخارجية: جريمة المستوطنين في شعفاط ارهاب دولة منظم

الخارجية: جريمة المستوطنين في شعفاط ارهاب دولة منظم
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقدام عناصر من مليشيات المستوطنين الإرهابية اقتحام بلدة شعفاط في القدس الشرقية المحتلة واعطاب اطارات عشرات
المركبات الفلسطينية، وقاموا بخط شعارات عنصرية معادية، في جريمة متواصلة وجديدة، وفي عدوان مستمر تشنه دولة الاحتلال واذرعها وأجهزتها المختلفة ضد الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، تتواصل حلقاته وتتعدد اوجه فصوله، يتم تنفيذه عبر تقسيم ادوار بشعة بين مؤسسات الاحتلال الرسمية وميليشيات المستوطنين وجمعياتهم التهويدية. 

وقالت الخارجية في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه فبالامس القريب شاهدنا الاعتداء الاثم على طواقم تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، ونتابع منذ ما يزيد على ستة أشهر حرب شرطة الاحتلال المفتوحة ضد العيسوية ومواطنيها، واليوم حلقة جديدة من حلقات هذا العدوان ضد بلدة شعفاط، الهدف منه ارهاب وترويع المواطنين الفلسطينيين في الاحياء المقدسية عبر التعرض لممتلكاتهم ومقومات صمودهم وفرض المزيد من التضييقات الخانقة على حياتهم، من أجل دفعهم الى الرحيل عن تلك الاحياء ذلك ضمن مخطط استعماري توسعي بعيد المدى يهدف الى تفريغ القدس الشرقية وأحيائها من مواطنيها الاصليين واغراقها في بحر من الاستيطان والمستوطنين.

 واضافت الخارجية ننظر بخطورة بالغة لهذا الاعتداء الاثم والتصعيد الممنهج ضد الاحياء الفلسطينية في القدس، وتحذر من مغبة التعامل مع ما تتعرض له المدينة المقدسة من انتهاكات وجرائم كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم. 

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية نتائج وتداعيات حرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس وأحيائها، كما تحمل إدارة ترامب المسؤولية عن نتائج سياساتها وقراراتها الخاصة
بالقدس الشرقية المحتلة. ت

وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي سرعة التحرك لتوفير الحماية لشعبنا عامة وللمواطنين المقدسيي بشكل خاص.

أخبار ذات صلة

سفارة دولة فلسطين تشارك في البازار الخيري السنوي في بيلاروس

سفارة دولة فلسطين تشارك في البازار الخيري السنوي في بيلاروس

جامعة بيرزيت تَحصل على اعتماد برنامج ماجستير &#34;تمريض الأورام&#34;

جامعة بيرزيت تَحصل على اعتماد برنامج ماجستير "تمريض الأورام"

فريق إيطالي لجراحة قلب الأطفال يصل غزة

فريق إيطالي لجراحة قلب الأطفال يصل غزة

حمد: 3% من النساء فقط حصلن على حقهن الشرعي والقانوني في الميراث

حمد: 3% من النساء فقط حصلن على حقهن الشرعي والقانوني في الميراث

الخارجية تُتابع إجراءات نقل جثمان المواطن محمود الريزي

الخارجية تُتابع إجراءات نقل جثمان المواطن محمود الريزي

حنا ناصر: الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات وفق الأسس التي وضعها الرئيس عباس

حنا ناصر: الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات وفق الأسس التي وضعها الرئيس عباس

فتح: أبلغنا الفصائل وحماس نيتنا تنظيم مهرجان الانطلاقة بغزة وننتظر الرد

فتح: أبلغنا الفصائل وحماس نيتنا تنظيم مهرجان الانطلاقة بغزة وننتظر الرد

المفتي العام يُسلّم الرئيس السنغالي رسالة خطية من الرئيس عباس

المفتي العام يُسلّم الرئيس السنغالي رسالة خطية من الرئيس عباس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

سفارة دولة فلسطين تشارك في البازار الخيري السنوي في بيلاروس

سفارة دولة فلسطين تشارك في البازار الخيري السنوي في بيلاروس

جامعة بيرزيت تَحصل على اعتماد برنامج ماجستير &#34;تمريض الأورام&#34;

جامعة بيرزيت تَحصل على اعتماد برنامج ماجستير "تمريض الأورام"

فريق إيطالي لجراحة قلب الأطفال يصل غزة

فريق إيطالي لجراحة قلب الأطفال يصل غزة

حمد: 3% من النساء فقط حصلن على حقهن الشرعي والقانوني في الميراث

حمد: 3% من النساء فقط حصلن على حقهن الشرعي والقانوني في الميراث

الخارجية تُتابع إجراءات نقل جثمان المواطن محمود الريزي

الخارجية تُتابع إجراءات نقل جثمان المواطن محمود الريزي

الخارجية: جريمة المستوطنين في شعفاط ارهاب دولة منظم

الخارجية: جريمة المستوطنين في شعفاط ارهاب دولة منظم

المفتي العام يُسلّم الرئيس السنغالي رسالة خطية من الرئيس عباس

المفتي العام يُسلّم الرئيس السنغالي رسالة خطية من الرئيس عباس

القبض على ثلاثة أشخاص &#34;متلبسين&#34; بمحاولة سرقة صراف آلي بضواحي القدس

القبض على ثلاثة أشخاص "متلبسين" بمحاولة سرقة صراف آلي بضواحي القدس

منوعات

ابن أصالة يحتضن ابنة عامر منيب ويثير التساؤلات عن علاقتهما

ابن أصالة يحتضن ابنة عامر منيب ويثير التساؤلات عن علاقتهما

بعد السرطان.. شريف مدكور يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض جديد

بعد السرطان.. شريف مدكور يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض جديد

وفاة أحد نجوم مسلسل &#34;فريندز&#34;

وفاة أحد نجوم مسلسل "فريندز"

زوجة عمرو دياب مع سلمى حايك

زوجة عمرو دياب مع سلمى حايك

أحمد حلمي ينشر قصة معجب فقد وزنه بسبب &#34;إكس لارج&#34;: &#34;الله يرحمك يا أشرف&#34;

أحمد حلمي ينشر قصة معجب فقد وزنه بسبب "إكس لارج": "الله يرحمك يا أشرف"

شاهد: وصلة رقص شعبي لمايا دياب وسعد الصغير في بوليفارد

شاهد: وصلة رقص شعبي لمايا دياب وسعد الصغير في بوليفارد

شيرين عبدالوهاب تحتوي غضب صابر الرباعي بقُبلة وحضن في الرياض

شيرين عبدالوهاب تحتوي غضب صابر الرباعي بقُبلة وحضن في الرياض

على وقع الاحتجاجات العراقية.. كاظم الساهر يصدر نسخة جديدة من أغنية &#34;سلام عليك&#34;

على وقع الاحتجاجات العراقية.. كاظم الساهر يصدر نسخة جديدة من أغنية "سلام عليك"

وفاة الفنان محمد عبده هاشتاق يتصدر تويتر.. وصور تكشف الحقيقة

وفاة الفنان محمد عبده هاشتاق يتصدر تويتر.. وصور تكشف الحقيقة

فجر السعيد تهاجم أصالة بسبب البحرين: هذا عيب

فجر السعيد تهاجم أصالة بسبب البحرين: هذا عيب

عربي

تفاصيل اتصال هاتفي بين بن سلمان وترامب

تفاصيل اتصال هاتفي بين بن سلمان وترامب

مباحثات عسكرية أردنية قطرية

مباحثات عسكرية أردنية قطرية

سقوط صواريخ على مطار بغداد الدولي

سقوط صواريخ على مطار بغداد الدولي

القضاء العراقي يطلق سراح 2626 متظاهرا

القضاء العراقي يطلق سراح 2626 متظاهرا