حنا ناصر: الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات وفق الأسس التي وضعها الرئيس عباس

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر: إن الفصائل الفلسطينية، وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي وضعها الرئيس محمود عباس، و الموجهة للجنة الانتخابات، بتاريخ الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.





جاء ذلك، في تقرير قدمه ناصر للرئيس عباس، يتضمن مجمل ردود الفصائل بخصوص الانتخابات العامة، مؤكداً جاهزية اللجنة الفنية للعملية الانتخابية.





وحسب اللجنة، فقد أرسلت نسخة من التقرير لجميع الفصائل، التي سلمت ردودها للرئيس، حول الانتخابات العامة، مضيفة:"بذلك تكون اللجنة، قد أنهت إيجابياً كافة المشاورات الداخلية المتعلقة بالانتخابات العامة مع الفصائل، حيث إن إجراء الانتخابات، يقرره الرئيس عباس، بمرسوم يحدد موعدها حسب القانون".

رام الله - دنيا الوطن