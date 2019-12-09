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شؤون فلسطينية

القبض على ثلاثة أشخاص "متلبسين" بمحاولة سرقة صراف آلي بضواحي القدس

القبض على ثلاثة أشخاص "متلبسين" بمحاولة سرقة صراف آلي بضواحي القدس
الشرطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة، فجر اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص "متلبسين" بمحاولة سرقة خزنة صراف آلي، تابع لأحد البنوك في بلدة بير نبالا، شمال غرب القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الشرطة تلقت فجر اليوم، بلاغاً من مواطن، مفاده وجود أشخاص ملثمين في بلدة بير نبالا، بوضع يثير الشبهات، وبربط المعلومة بمعلومات سابقة، وردت للمباحث العامة في ضواحي القدس مفادها نية أشخاص القيام بسرقة صراف لأحد البنوك في المنطقة.

وأضاف: على الفور تحركت قوة من شرطة المباحث تساندها قوة من مركز شرطة بدو إلى بير نبالا، وبتفقد الصراف الآلي تبين بأن الأشخاص المشتبه بهم بالمكان، وعند مشاهدتهم للشرطة، حاولوا الفرار، واستقلوا مركبة بسرعة، مما أدى إلى انقلابها، وتمكنت الشرطة من القبض عليهم، وهم ثلاثة أشخاص.

وتابع: أن سرعة وصول الشرطة للمكان، مكنتهم من القبض على الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم، وضبطت الشرطة بحوزتهم مركبة غير قانونية، وعتلات، وأدوات لقص الحديد، استخدموها بكسر المدخل المؤدي للصراف الآلي، وتحطيم جزء من الخزنة إلا أنهم لم يتمكنوا من استكمال فتح الخزنة والسرقة. 

وأكد بأن الشرطة، أوقفت المشتبه بهم، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

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