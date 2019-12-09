شاهد: سرقة صراف آلي جنوب نابلس

أقدم مجهولون، فجر اليوم، على سرقة صراف آلي في أحد البنوك، في بلدة حوارة جنوب نابلس، وبداخله مبلغ مالي من عملات مختلفة.



وأكد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن قوة من إدارة المباحث العامة، توجهت للمكان، وبدأت بجمع المعلومات، والبحث والتحري.





وأضاف: تبين قيام أشخاص بالدخول للغرفة المثبته بداخلها الصراف الآلي ببلدة حوارة جنوب نابلس، وتعطيل كاميرات المراقبة وسرقة مبالغ مالية من داخل الخزنة.









رام الله - دنيا الوطن