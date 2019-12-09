شاهد: اشتية: سنقوم بتشغيل المستشفى التركي بغزة رداً على "الأمريكي"







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د.محمد اشتية: إن الحكومة ستقوم بتشغيل المستشفى الذي بُني بتمويل تركي في غزة، رداً على المستشفى الأمريكي.جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الإثنين.وفي شأن الانتخابات، قال اشتية: سنوفر كل ما تحتاجه الانتخابات لضمان نجاحها من تمويل وقضايا لوجستية وفنية.ووجه كلمة للشباب وشدّد: أقول للشباب إن عام 2020 هو عام الاهتمام بكم وبطموحكم وخلق فرص عمل لكم وإعادة صياغة مخرجات التعليم بما يضمن لكم الكرامة اللائقة والعمل المناسب.ولفت اشتية أن الشهر المقبل سيقوم وفد وزاري مع القطاع الخاص بزيارة إلى سلطنة عُمان لفتح آفاق جديدة للاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز روح التعاون مع الإخوة العرب ضمن استراتيجية تعزيز العمق العربي والانفكاك عن إسرائيل.