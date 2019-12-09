أبو هولي ووزير الحكم المحلي يبحثان المشاريع المقدمة للمخيمات

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رام الله - دنيا الوطن

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، اليوم الأحد، مع وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، آليات التعاون لخدمة اللاجئين المخيمات الفلسطينية، ودعم المشاريع ذات الأولوية لها.



كما بحث المسؤولان، المشاريع المقدمة للمخيمات من خلال الصناديق العربية، ومذكرة التفاهم التي يتم إعدادها لتعزيز التعاون بين وزارة الحكم المحلي، ودائرة شؤون اللاجئين لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، وتخفيف معاناتهم، وتعزيز صمودهم.



وأطلع أبو هولي، خلال اللقاء، بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، بحضور مدير عام المشاريع في وزارة الحكم المحلي، عمر شرقية، ومدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون ومدير عام المخيمات، ياسر أبو كشك، ومدير المشاريع، محمد السيد، والمدير المالي، علي صوافطة، أطلع الصالح على المشاريع ذات الأولوية، التي تحتاجها المخيمات الفلسطينية، التي تخدم الشريحة الأوسع لمجتمع اللاجئين، والتي لا تقع في إطار صلاحيات، واختصاصات عمل (أونروا).



وتطرق أبو هولي إلى مشروع تحسين المخيمات الممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والذي ساهم في تحديد أولويات المخيمات، واحتياجاتها من خلال الشراكة والمسؤولية بين شرائح المخيم في طرح الأفكار والمشاريع واتخاذ القرار في تحديدها، لافتاً إلى أن الدائرة لديها دليل للمشاريع التي تحتاجها المخيمات، وهي بحاجة إلى تمويل لتنفيذها.



وبحث المسؤولان، إشكالية مدرستي النصارية وقَطنة، التابعتين لوكالة الغوث الدولية، وأكدا على ضرورة التحرك مع الاطراف المعنية والمختصة؛ لضمان استمرار عمل المدرستين المذكورتين كمدرستين تابعتين لـ (أونروا) وانتظام الدوام الدراسي فيهما.



واتفق المسؤولان على تشكيل لجنتين لمتابعة الملف ‏من أجل تقديم ‏التوصيات والحلول، والمقترحات ‏لحل هذه الإشكالية ‏بالسرعة الممكنة، ‏بالتعاون مع المحافظة، ‏وكالة الغوث الدولية (أونروا).