دولي

تبادل الاتهامات بين "الليكود" و"أزرق أبيض" بشأن المفاوضات وتحديد موعد إجراء الانتخابات

تبادل الاتهامات بين "الليكود" و"أزرق أبيض" بشأن المفاوضات وتحديد موعد إجراء الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قبل أيام قليلة على انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين لـ (كنيست) من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، تستمر المناكفات وتبادل الاتهامات بين حزبي (الليكود) و(أزرق أبيض).

قال الوزير في حزب (الليكود)، زئيف الكين: إنه تمت تلبية جميع مطالب حزب (أزرق أبيض)، وإنه لا يفهم لماذا يجب خوض جولة ثالثة من الانتخابات. 

وأضاف الكين في حديث إذاعي: أن بنيامين نتنياهو، سيتولى رئاسة الحكومة لمدة نصف عام، حتى إذا جرت الانتخابات مرة أخرى، مشيراً إلى أن بيني غانتس تنقصه الخبرة حتى بصفته عضو (كنيست)، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبشأن الضجة التي شهدها مركز حزب (الليكود) خلال التئامه الليلة الماضية فقال الكين: إن حزب (الليكود) حزب هائج وأنه يفضل صراعاً سياسياً محموماً على حزب مثل (يش عتيد)، الذي تتم إدارة الأمور فيه على شكل ما يحدث في كوريا الشمالية على حد وصفه.

وبدوره، قال النائب آفي نيسانكورن عن (أزرق أبيض): إن نتنياهو يرفض أن يتزحزح عن موقفه، منعاً لإجراء جولة أخرى من الانتخابات. 

وأعرب عن اعتقاده بأن تصرف نتنياهو، يؤدي إلى تدهور الأوضاع في "البلاد" ربما لمجرد تفادي تقديمه للمحاكمة. 

ورأى نيسانكورن في حديث إذاعي، أن نتنياهو لا يريد التوصل الى حل وسط في قضيتي معسكر اليمين، ومن يتولى رئاسة الحكومة أولاً في أي اتفاق تناوب.

في السياق، اتفقت الأحزاب الإسرائيلية اليوم الإثنين على موعد إجراء انتخابات (كنيست)، في حال تم إقرار إجرائها.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلي: إنه تم الاتفاق نهائياً بين الأحزاب على أنه في حال إجراء الانتخابات، فسوف تجرى في الثاني من آذار/مارس 2020.

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