وزير الزراعة يبحث مع ممثل "جايكا" التعاون المشترك

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الزراعة، رياض عطاري، مع ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) توشيا آبي، والوفد المرافق له، آفاق التعاون المشترك، وآلية تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة.



واستعرض عطاري، خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الاثنين، مع آبي، والوفد المرافق له، الواقع السياسي، والزراعي في فلسطين، في ظل ممارسات الاحتلال العدوانية، التي تستهدف المزارعين، وتدمير المزروعات خاصة في المناطق المسماة (ج)، وتمنع حركة البضائع الزراعية بين الضفة وغزة، وتواصل حجز أموال المقاصة، إضافة إلى إعلان حكومة الاحتلال، نيتها ضم الأغوار إلى السيادة الإسرائيلية، ما يعني أن 30% من مساحة الضفة، ستكون تحت السيادة الإسرائيلية.



وأشار عطاري إلى توجهات الحكومة، بتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، مثمناً الدور الداعم لوكالة (جايكا) للشعب الفلسطيني بشكل عام ولوزارة الزراعة بشكل خاص، حيث تعتبر (جايكا) من الداعمين الأساسيين والشركاء الاستراتيجيين في دعم القطاع الزراعي.



بدوره، أكد ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على استمرار دعم الحكومة اليابانية لدولة فلسطين، ولا سيما تطوير القطاع الزراعي، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة الطلب الفلسطيني، بتأجيل تنفيذ مشروع التعاون الإقليمي في الزراعة.