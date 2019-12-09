شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: مختصون يبدأون اليوم تقييم مجمع فلسطين الطبي برام الله

وزيرة الصحة: مختصون يبدأون اليوم تقييم مجمع فلسطين الطبي برام الله
رام الله - دنيا الوطن
بدأ مختصون، اليوم الاثنين، عملية تقييم مجمع فلسطين الطبي برام الله بشكل كامل.

وقالت وزيرة الصحة إن عملية التقييم انطلقت اليوم في المجمع، حيث سيتم استخدام أدوات تقييم معتمدة عالمية وعربياً وتنقسم إلى عدة محاور.

وأضافت أن التقييم سيركز على رعاية المرضى والإدارة، سلامة وأمان المريض، التكامل مع المجتمع المحلي، وسيستمر لخمسة أيام مقبلة.

وأشارت إلى اهتمام الحكومة الفلسطينية بشكل كبير بهذا التقييم، للخروج بنتائج علمية تساعد في إعداد الخطط ورسم السياسيات المستقبلية للمجمع، مؤكدة أن هذا التقييم هو بداية لتقييم جميع المستشفيات الحكومية.

من جهتها، قالت مديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة د. رند سلمان إن منظمة الصحة العالمية مهتمة بهذا التقييم، مضيفة أن التقييم فرصة لإبراز الفرص والتحديات والمخاطر التلي تواجه المجمع الطبي وبقية المستشفيات الحكومية، للعمل على إعداد الخطط اللازمة لتطويرها.

ويهدف التقييم إلى تبيان الوضع الراهن في المجمع وفرص التحسين والتحديات التي تواجه عمله، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرة إلى وجود خطة عمل شاملة لهذا التقييم الحيادي، والذي تشترك فيه منظمة الصحة العالمية ومستشفيات أهلية وخاصة ومؤسسة الرئاسة والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

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