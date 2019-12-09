شؤون فلسطينية

عريقات: يجب إلزام الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة إجراء الانتخابات بالقدس

عريقات: يجب إلزام الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة إجراء الانتخابات بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
شدد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على وجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية، بعدم عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الشرقية.   
جاء ذلك، خلال استقبله وفدا أمريكياً من أصول لاتينية، حيث قدم لهم شرحًا مفصلًا عما آلت إليه أوضاع عملية السلام نتيجة لممارسات وأفعال وقرارات إدارة الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والتى تهدف فعليًا إلى تدمير مبدأ الدولتين على حدود 1967، ومرجعيات عملية السلام، والقانون الدولي والشرعية الدولية، وخاصة تلك التي اعتبرت القدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولة شرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ومحاولة إسقاط ملف اللاجئين من خلال تدمير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وأكد عريقات، أن السلام سوف يتحقق عندما تلتزم إسرائيل بأسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية، والتى أكدت وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذى بدأ عام 1967 وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى.                             
وأجاب عريقات على أسئلة الوفد الضيف، والتى تعلقت بإمكانية تحقيق السلام والأوضاع فى المنطقة والتطرف والإرهاب، ومواقف المجتمع الدولي من  حل الدولتين على حدود 1967، وتأثير قرار الكونجرس الأمريكي، حول تأكيد حق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، ووقف الاستيطان والضم.

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