عاجل

  • اشتية: سنقوم بتشغيل المستشفى الذي بُني بتمويل تركي في غزة رداً على المستشفى الأمريكي

دولي

رئيس غواتيمالا: سفارتنا ستبقى بالقدس وسنُعلن حزب الله "تنظيماً إرهابياً"

رئيس غواتيمالا: سفارتنا ستبقى بالقدس وسنُعلن حزب الله "تنظيماً إرهابياً"
الرئيس المنتخب لغواتيمالا، أليخاندرو جياماتي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المنتخب لغواتيمالا، أليخاندرو جياماتي: إن سفارة بلاده ستبقى في القدس، مشيراً إلى أن بلاده ستعلن قريباً عن حزب الله "تنظيمًا إرهابياً"، وفق صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية. 

ويزور جياماتي، الذي سيتولى مهام منصبه الشهر المقبل، إسرائيل هذا الأسبوع، كجزء من الخطوات التحضيرية لتسلم مهامه. 

وقال حول مسألة إعلان حزب الله "تنظيمًا إرهابيا": "لقد اتخذت قراراً بالفعل، وقمت بالحديث مع رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين ووزير الخارجية إسرائيل كاتس، بهذا الشأن خلال اجتماعي بهما، وسيصبح القرار ساري المفعول فور تسلمي لمنصبي، كجزء من التعاون الأمني مع إسرائيل، وسيشمل جميع جوانب حزب الله، بما في ذلك الجانب الاقتصادي".

كما كشف جياماتي عن إحراز تقدم كبير بالفعل في عملية فتح منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل وغواتيمالا، قائلاً: "التقيت بوزير الاقتصاد، إيلي كوهين، وفي ذات الوقت وقع هو والسفير الغواتيمالي في إسرائيل، ماريو بوكرو، اتفاقًا أوليًا تمهيداً للاتفاق النهائي بشأن منطقة التجارة الحرة، سيتيح هذا الاتفاق التجارة بدون جمارك بين البلدين، وسيضم 4000 نوع مختلف من المنتجات".

وأكد الرئيس جياماتي، أن سفارة بلاده ستبقى في القدس، متابعاً: "كانت غواتيمالا أول من أعلن أنها ستنقل السفارة، وقد فعلنا ذلك، لقد اتخذنا هذا القرار بدافع الإيمان والصداقة، ولأن هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب عمله، ولم يكن لدينا أي توقع بتلقي مقابل في هذا الصدد، نحن نعتقد أن كل من يبارك إسرائيل هو مبارك".

وكشف جياماتي أنه على عكس تنبؤات المعارضة الغواتيمالية التي عارضت الاعتراف بالقدس، فإن بلاده لم تتعرض لأي ضرر من هذه الخطوة. 

وقال: "لم يكن هناك أي ضرر اقتصادي أو سياسي أو غير ذلك، بل على العكس من ذلك، لقد زادت صادرات الهيل إلى الدول العربية"، داعياً الدول الأخرى إلى نقل سفاراتها إلى القدس.

أخبار ذات صلة

(هآرتس): الجيش الإسرائيلي مُستاء من تصريحات بينيت وخلافات داخل المؤسسة الأمنية

(هآرتس): الجيش الإسرائيلي مُستاء من تصريحات بينيت وخلافات داخل المؤسسة الأمنية

شاهد: انقلاب دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية

شاهد: انقلاب دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية

مربو العجول الإسرائيليون غاضبون ويهاجمون منسق أعمال الحكومة

مربو العجول الإسرائيليون غاضبون ويهاجمون منسق أعمال الحكومة

بعد تكذيبه.. نتنياهو يتراجع عن تصريحات له حول ضم غور الأردن

بعد تكذيبه.. نتنياهو يتراجع عن تصريحات له حول ضم غور الأردن

البيت الأبيض يؤكد إمكانية عقد اجتماع بين ترامب ولافروف

البيت الأبيض يؤكد إمكانية عقد اجتماع بين ترامب ولافروف

مرشح للرئاسة الأمريكية يُهاجم نتنياهو والسلطة الفلسطينية

مرشح للرئاسة الأمريكية يُهاجم نتنياهو والسلطة الفلسطينية

دولة أوروبية تنتخب أصغر رئيسة وزراء في العالم

دولة أوروبية تنتخب أصغر رئيسة وزراء في العالم

قتيل وعشرات الإصابات في ثوران بركان بنيوزلندا

قتيل وعشرات الإصابات في ثوران بركان بنيوزلندا

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مالطا تَدعم حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية

مالطا تَدعم حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 7% خلال الربع الثالث من العام الجاري

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 7% خلال الربع الثالث من العام الجاري

هيئة الأسرى: تزايد حجم الانتهاكات بحقّ القاصرين في (الدامون)

هيئة الأسرى: تزايد حجم الانتهاكات بحقّ القاصرين في (الدامون)

وزير الزراعة يبحث مع ممثل &#34;جايكا&#34; التعاون المشترك

وزير الزراعة يبحث مع ممثل "جايكا" التعاون المشترك

وزيرة الصحة: مختصون يبدأون اليوم تقييم مجمع فلسطين الطبي برام الله

وزيرة الصحة: مختصون يبدأون اليوم تقييم مجمع فلسطين الطبي برام الله

عريقات: يجب إلزام الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة إجراء الانتخابات بالقدس

عريقات: يجب إلزام الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة إجراء الانتخابات بالقدس

الاحتلال يعتقل مواطناً ويستولي على مركبة في بيتونيا

الاحتلال يعتقل مواطناً ويستولي على مركبة في بيتونيا

شاهد: مستوطنون يعطبون إطارات 40 مركبة ويخطون شعارات عنصرية بشعفاط

شاهد: مستوطنون يعطبون إطارات 40 مركبة ويخطون شعارات عنصرية بشعفاط

منوعات

زوجة عمرو دياب مع سلمى حايك

زوجة عمرو دياب مع سلمى حايك

أحمد حلمي ينشر قصة معجب فقد وزنه بسبب &#34;إكس لارج&#34;: &#34;الله يرحمك يا أشرف&#34;

أحمد حلمي ينشر قصة معجب فقد وزنه بسبب "إكس لارج": "الله يرحمك يا أشرف"

شاهد: وصلة رقص شعبي لمايا دياب وسعد الصغير في بوليفارد

شاهد: وصلة رقص شعبي لمايا دياب وسعد الصغير في بوليفارد

شيرين عبدالوهاب تحتوي غضب صابر الرباعي بقُبلة وحضن في الرياض

شيرين عبدالوهاب تحتوي غضب صابر الرباعي بقُبلة وحضن في الرياض

على وقع الاحتجاجات العراقية.. كاظم الساهر يصدر نسخة جديدة من أغنية &#34;سلام عليك&#34;

على وقع الاحتجاجات العراقية.. كاظم الساهر يصدر نسخة جديدة من أغنية "سلام عليك"

وفاة الفنان محمد عبده هاشتاق يتصدر تويتر.. وصور تكشف الحقيقة

وفاة الفنان محمد عبده هاشتاق يتصدر تويتر.. وصور تكشف الحقيقة

فجر السعيد تهاجم أصالة بسبب البحرين: هذا عيب

فجر السعيد تهاجم أصالة بسبب البحرين: هذا عيب

شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بجمالها

شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بجمالها

وصلة رقص لندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي في الشارع وتُهاجم المنتقدين: ياتافهين

وصلة رقص لندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي في الشارع وتُهاجم المنتقدين: ياتافهين

شيريهان تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

شيريهان تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

عربي

تفاصيل اتصال هاتفي بين بن سلمان وترامب

تفاصيل اتصال هاتفي بين بن سلمان وترامب

مباحثات عسكرية أردنية قطرية

مباحثات عسكرية أردنية قطرية

سقوط صواريخ على مطار بغداد الدولي

سقوط صواريخ على مطار بغداد الدولي

القضاء العراقي يطلق سراح 2626 متظاهرا

القضاء العراقي يطلق سراح 2626 متظاهرا